102 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص مقابل 54 ألفا في الحكومة

2017-10-23 - 11:48 ص

مرآة البحرين: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان خلال مشاركته في الملتقى الحكومي ان العمالة الوطنية وصلت إلى 102 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص بينما الحكومة بها 54 ألف مواطن بمعنى أن المستقبل هو في القطاع الخاص، والمرأة تمثل 53% في القطاع الحكومي والخاص 33% متقدمين بذلك على كل الدول الشقيقة في دول مجلس التعاون من حيث إدماج المرأة في التنمية.

وبشأن تطور الأجور بلغ 3.6% في القطاع الخاص، والقطاع الحكومي 0.7 % أي ان التطور يصب لصالح القطاع الخاص، والبطالة والمنازعات العمالية والخروج من العمل في انخفاض وتناقص، مشيرا إلى أن التدريب في البحرين من خلال "تمكين" أدى إلى رفع كفاءة العمالة الوطنية وتفضيلهم.