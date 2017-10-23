» أخبار
102 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص مقابل 54 ألفا في الحكومة
2017-10-23 - 11:48 ص
مرآة البحرين: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان خلال مشاركته في الملتقى الحكومي ان العمالة الوطنية وصلت إلى 102 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص بينما الحكومة بها 54 ألف مواطن بمعنى أن المستقبل هو في القطاع الخاص، والمرأة تمثل 53% في القطاع الحكومي والخاص 33% متقدمين بذلك على كل الدول الشقيقة في دول مجلس التعاون من حيث إدماج المرأة في التنمية.
وبشأن تطور الأجور بلغ 3.6% في القطاع الخاص، والقطاع الحكومي 0.7 % أي ان التطور يصب لصالح القطاع الخاص، والبطالة والمنازعات العمالية والخروج من العمل في انخفاض وتناقص، مشيرا إلى أن التدريب في البحرين من خلال "تمكين" أدى إلى رفع كفاءة العمالة الوطنية وتفضيلهم.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-23النيابة تفرج عن إبراهيم شريف بعد اتهامه بإهانة وزارة الإعلام
- 2017-10-23البحرين: بدء محاكمة 4 مدنيين أمام محكمة عسكرية
- 2017-10-23أ ف ب: إحالة متهمين بالتحضير لهجمات في البحرين على القضاء العسكري
- 2017-10-23الإفراج عن المعتقلة روان صنقور
- 2017-10-23مسؤول بهيئة الكهرباء: ماضون في رفع الدعم عن الكهرباء وآخر رفع سيكون في 2019
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus