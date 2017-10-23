البحرين: بدء محاكمة 4 مدنيين أمام محكمة عسكرية

2017-10-23 - 2:40 م

مرآة البحرين: بدأت محكمة عسكرية (الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017) أولى جلسات محاكمة 4 مدنيين، وذلك بعد تعديل دستوري يسمح لها بذلك.

وحققت السلطات مع اثنين من المتهمين لما يقارب العام، ووردت معلومات عن تعرضهم للتعذيب لانتزاعات اعترافاتهم.

وأحيل كل من "فاضل السيد عباس، سيد علوي حسين، محمد عبدالحسن، محمد عبدالحسين"، للنيابة العسكرية، التي حققت معهم وأحالتهم لمحكمة عسكرية، عقدت أولى جلساتها اليوم، وقرر قاض عسكري تأجيل القضية حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتتهم السلطات الأربعة بتشكيل "خلية إرهابية" لاستهداف منشآت تابعة لقوة دفاع البحرين.