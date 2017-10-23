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النيابة تفرج عن إبراهيم شريف بعد اتهامه بإهانة وزارة الإعلام
2017-10-23 - 2:52 م
مرآة البحرين: قررت النيابة العام الإفراج عن الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف السيد بضمان محل إقامته.
وكان شريف قد استدعته النيابة وأخضعته للتحقيق صباح اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، ووجهت له تهمة إهانة وزارة الإعلام، وذلك على خلفية تغريدة له على تويتر تعليقا على ما نشرته إحدى الصحف المحلية نهاية شهر أغسطس الماضي وكان مضمونها انتقادا للإعلام الخليجي لافتقاده الرشد والفهم الاستراتيجي.
يشار إلى أن ابراهيم شريف قضى حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب دوره في أحداث ثورة 14 فبراير، وبعد الافراج عنه تم اعتقاله مجدداً لمدة عام واحد تقريباً، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.
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