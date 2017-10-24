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أمر ملكي بتشكيل مفوضية حقوق السجناء
2017-10-24 - 1:21 م
مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (61) لسنة 2017 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين
المادة الأولى
تشكل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية كل من :
1. السيد وائل رشيد بوعلاي.
2. السيد أسامة أحمد خلف العصفور .
3. الآنسة دانة خميس الزياني.
4. السيد عبدالله أحمد الدرازي .
5. الآنسة ماريا أنطوان خوري .
6. السيد خالد عبدالعزيز الشاعر .
7. السيد عطية الله حسن روحاني .
8. السيد حمد أحمد محمد السويدي .
9. السيدة أمل أحمد عبدالله أبل.
10. السيد فهد خالد محمد البوعينين .
11. السيدة مرضية حسن محمد قمبر .
12. السيد د. وليد خليفة المانع .
وتكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات .
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
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