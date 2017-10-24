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أمر ملكي بتشكيل مفوضية حقوق السجناء

2017-10-24 - 1:21 م

مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (61) لسنة 2017 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

جاء فيه :

المادة الأولى

تشكل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية كل من :

1. السيد وائل رشيد بوعلاي.

2. السيد أسامة أحمد خلف العصفور .

3. الآنسة دانة خميس الزياني.

4. السيد عبدالله أحمد الدرازي .

5. الآنسة ماريا أنطوان خوري .

6. السيد خالد عبدالعزيز الشاعر .

7. السيد عطية الله حسن روحاني .

8. السيد حمد أحمد محمد السويدي .

9. السيدة أمل أحمد عبدالله أبل.

10. السيد فهد خالد محمد البوعينين .

11. السيدة مرضية حسن محمد قمبر .

12. السيد د. وليد خليفة المانع .

وتكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات .

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

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