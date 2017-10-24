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السجن 5 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية في جدعلي
2017-10-24 - 1:34 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 5 سنوات على شاب يبلغ من العمر 20 عاما، متهم بوضع قنبلة وهمية على شارع بمنطقة جدعلي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهم عن طريق "تقرير مختبر البحث الجنائي".
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وضع وآخرون مجهولون في شارع 77 بجدعلي نموذجًا محاكيًا لاشكال المتفجرات تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
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