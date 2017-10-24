اعتقال 5 مواطنين على الأقل خلال 48 ساعة واستمرار المداهمات في عالي

جانب من التواجد الأمني في عالي عصر أمس

2017-10-24 - 1:42 م

مرآة البحرين: واصلت السلطات البحرينية حملتها الأمنية في بلدة عالي، ومناطق أخرى في البحرين، فيما وردت تقارير عن اعتقال 5 مواطنين على الأقل خلال 48 ساعة الماضية.

ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت فجر أمس الإثنين (23 أكتوبر/تشرين الأول 2017) الشاب علي عبدالإله من المنامة بعد مداهمة منزله، فيما أدت مداهمة أمنية لأحد المنازل في المالكية إلى اعتقال الشاب محمود عبدالعال صباح الإثنين أيضاً.

وفي المساء استمرت حملات المداهمة المكثفة لبلدة عالي وأسفر عنها اعتقال الشاب يونس عبدالعزيز.

وفجر اليوم الثلثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017 وردت تقارير عن اعتقال شاب من قرية الدير، فيما سجلت حالات مداهمة لعدد من المنازل هناك.

وأما في عالي فقد تم رصد اعتقال الشاب منتظر علي حسن العم صباح اليوم، كما بث نشطاء صورا لتكسير محتويات منازل في عالي، تم مداهمتها من قبل قوات تابعة للداخلية.

تكسير محتويات أحد المنازل في بلدة عالي علي يد قوات الداخلية