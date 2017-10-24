أ ف ب: إطلاق سراح مؤقت لناشطة اتهمت السلطات بالتعذيب في البحرين

2017-10-24 - 1:49 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أطلقت السلطات في البحرين بشكل مؤقت سراح ناشطة كانت اتهمت الحكومة بتعذيبها خلال توقيفها، بحسب ما أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان الاثنين.

وأورد مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تم الإفراج عن ابتسام الصائغ في وقت متأخر الأحد في انتظار محاكمتها بتهمة "الإرهاب".

وتابع المركز إن السلطات أطلقت أيضا سراح رضي القطري ومحمد الشاخوري بانتظار محاكمتهما بتهم مماثلة.

وأكدت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إطلاق سراح الصائغ.

وتعذر الاتصال بوزارة العدل البحرينية للتعليق حول الموضوع.

وكانت الصائغ اعتقلت في تموز/يوليو بعد أن نقلت مجموعة تغريدات تنتقد ملك البحرين والسلطات الأمنية التي وجهت إليها في وقت لاحق من ذلك الشهر تهمة "الإرهاب".

وحذرت مجموعات حقوقية من مخاطر تعرض الصائغ للتعذيب بعد أن اتهمت هذه الأخيرة الأجهزة الأمنية بتعذيبها والاعتداء عليها جنسيا خلال توقيفها قبلا في أيار/مايو السابق.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها عائلة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى قيام تظاهرات.

وصادق ملك البحرين في نيسان/أبريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.