السجناء في البحرين محرومون من الغذاء اللازم (معهد الخليج)

2017-10-24 - 5:48 م

مرآة البحرين: أكد معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أن السجناء البحرينيين الموزعين على 5 سجون محرومون من أبسط حقوقهم ومن بينها حقهم في الغذاء اللازم.

وردا على بيان لوزارة الداخلية ادعت فيه إن إدارة السجون تقوم بواجباتها الإنسانية، قال المعهد "إننا في معهد الخليج نؤكد على عدم صحة ما ورد في هذا البيان الذي يتعارض مع الممارسات اللاإنسانية التي تُمارس ضد السجناء".

وأضاف المعهد "السجناء الموزعون على 5 سجون محرومون من أبسط حقوقهم كحقهم في الغذاء اللازم والزيارات والاتصالات والتعليم والرعاية الطبية وممارسة شعائرهم الدينية إضافة إلى الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية".

وتابع المعهد "إن إدارات السجون تمعن في التضييق على السجناء وتستخدم 21 أسلوبًا من أساليب التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على الاتصالات والزيارات العائلية".

ولفت المعهد إلى معلومات أفادت بأن إدارة السجن قامت 9 أكتوبر/ تشرين الأول بمداهمة مبنى قادة المعارضة المعتقلين وفتشته بطريقة مهينة لنحو ٣ ساعات. وتلقت عائلة المعتقل برويز جواد، البالغ من العمر 70 عامًا، يوم أمس 23 أكتوبر الجاري اتصالًا منه قال فيه أنه رفض الذهاب الى المستشفى لتلقي العلاج لأن إدارة السجن اشترطت عليه تكبيل يديه ورجليه بالسلاسل.

وأشار المعهد إلي حرمان السجناء من العلاج، لافتا إلى حالة "أمين عام حركة حق الأستاذ حسن المشيمع مريض بالسرطان ويحتاج فحصًا دوريًا لكنه محروم من العلاج. والمعتقل الياس فيصل الملا مصاب بسرطان القولون مهدد من معاودة المرض له. والمعتقل أحمد ميرزا مصاب بمرض السكلر الحاد ويحتاج رعاية دائمة لكنه ممنوع من الخروج للمستشفى وتلقي العلاج. والمعتقل عقيل حسن جاسم عبد النبي مصاب بمرض الصرع ويعاني من حالة جسدية ونفسية سيئة للغاية وهناك حالات كثيرة أخرى".

ووجه معهد الخليج نداءً عاجلًا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي لتفقد أوضاع السجون والمعتقلين في البحرين. ويحث المجتمع الدولي للضغط على حكومة البحرين من أجل السماح للمقررين الخاصين بزيارة البحرين.