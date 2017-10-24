إعادة محاكمة المعتقل محسن آل ماجد المحكوم بالإعدام في حادثة مقتل دركي أردني

الأردن: تشييع الأردني علي زريقات الذي قتل أثناء اشتباكات مع محتجين في البحرين ديسمبر 2014 (أرشيفية)

2017-10-24 - 6:33 م

مرآة البحرين: بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، أمس الاثنين، إعادة النظر في قضية محسن آل ماجد المحكوم بالإعدام على خلفية اتهامه بالوقوف وراء حادثة مقتل الدركي الأردني علي زريقات في دمستان واستشهاد الحاج عبدالكريم البصري.

وصدر على آل ماجد حكما بالإعدام قبل أن تقضي محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر بحقه بسبب عدم إعلانه بقرار إحالته إلى محكمة أول درجة.

وقامت المحكمة بتأجيل النظر في الدعوى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل حتى جلب المعتقل آل ماجد من محبسه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها في 15 ديسمبر 2015 على 23 متهم في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة وآخر مدني.

وتشكك منظمات حقوقية دولية في نظام العدالة في البحرين، وتطالب منظمة العفو الدولية بنظام أكثر نزاهة وعدم الاعتماد على الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب في إجراءات المحاكمة.