وزير الصناعة البحريني يقول الخلاف مع قطر لن يكون طويل الأمد (رويترز)

2017-10-24 - 6:52 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني يوم الثلاثاء إن الخلاف الدبلوماسي مع قطر لن يستمر طويلا على الأرجح ولن يغير التوقعات الاقتصادية للبحرين.

وأضاف في مؤتمر للأعمال في الرياض أنه يعتقد أن طبيعة المشكلة مع قطر لن تجعلها طويلة الأمد وأن الخلاف سيحل إن آجلا أو عاجلا. ولم يذكر تفاصيل عن تصوره لكيفية حل الخلاف.