» أخبار
وزير الصناعة البحريني يتراجع عن تصريحات إيجابية بشأن الخلاف مع قطر
راشد الزياني
2017-10-25 - 12:43 ص
مرآة البحرين: نفى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ما نقلته وكالة أنباء رويترز على لسانه بأن الخلاف مع قطر لن يكون طويل الأمد، وهي تصريحات إيجابية لا تنسجم مع الموقف الحكومي.
وقال الزياني في بيان "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تصريح منسوب له حول الأزمة مع قطر".
وأضاف إن الموقف ثابت فيما يتعلق بهذه القضية التي يتحمل تبعاتها الجانب القطري في خروجه عن ثوابت دول مجلس التعاون الخليجي بعدم التدخل بالدول الاخرى ونبذ الإرهاب والتطرف، على حد تعبيره.
ومن المرجّح أن يكون الزياني قد تعرض لضغوط دفعته للعدول عن تصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر للأعمال في العاصمة السعودية الرياض.
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-25وزير الخارجية يوقع اتفاقيات شراكة مع 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة
- 2017-10-24وزير الصناعة البحريني يقول الخلاف مع قطر لن يكون طويل الأمد (رويترز)
- 2017-10-24إعادة محاكمة المعتقل محسن آل ماجد المحكوم بالإعدام في حادثة مقتل دركي أردني
- 2017-10-24 السجناء في البحرين محرومون من الغذاء اللازم (معهد الخليج)
- 2017-10-24أ ف ب: إطلاق سراح مؤقت لناشطة اتهمت السلطات بالتعذيب في البحرين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus