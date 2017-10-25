وزير الصناعة البحريني يتراجع عن تصريحات إيجابية بشأن الخلاف مع قطر

2017-10-25 - 12:43 ص

مرآة البحرين: نفى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ما نقلته وكالة أنباء رويترز على لسانه بأن الخلاف مع قطر لن يكون طويل الأمد، وهي تصريحات إيجابية لا تنسجم مع الموقف الحكومي.

وقال الزياني في بيان "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تصريح منسوب له حول الأزمة مع قطر".

وأضاف إن الموقف ثابت فيما يتعلق بهذه القضية التي يتحمل تبعاتها الجانب القطري في خروجه عن ثوابت دول مجلس التعاون الخليجي بعدم التدخل بالدول الاخرى ونبذ الإرهاب والتطرف، على حد تعبيره.

ومن المرجّح أن يكون الزياني قد تعرض لضغوط دفعته للعدول عن تصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر للأعمال في العاصمة السعودية الرياض.