وزير الخارجية يوقع اتفاقيات شراكة مع 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة

2017-10-25 - 1:06 ص

مرآة البحرين: وقّع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي على اتفاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين البحرين ووكالات الأمم المتحدة.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن التوقيع تم بحضور ممثلين عن 16 وكالة مقيمة وإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة.

وتضم الوكالات المتخصصة البنك الدولي، صندوق النقد، منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.

ويطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السماح له بفتح مقر في البحرين لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان إلا أن الحكومة ترفض طلبه، رغم تعهدات بتوسيع التعاون مع المنظمة الدولية.