» أخبار
التقشف في البحرين: الطاولة تتنقل مع الطالب حتى تخرجه من المدرسة
وزارة التربية
2017-10-25 - 5:21 ص
مرآة البحرين: أصدرت مديرة إدارة التعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم نجود الدوسري تعميماً بشأن ما أسمته "تقنين صرف الأثاث المدرسي".
وينص التعميم على "عنونة الطاولات والكراسي بأسماء الطلبة وانتقال الأثاث مع الطالب من صف إلى آخر (...) بالإضافة إلى توقيعه على تعهد بالمحافظة على الأثاث".
وقال التعميم أن صرف الأطقم الجديدة من الأدراج والكراسي لن يكون إلا لغرض التوسع وازدياد عدد الطلبة، على أن تكون مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.
وكانت الوزارة قد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بإعادة استخدام الكتب القديمة. وشكا أولياء أمور أن الكتب التي استلمها أبناؤهم تحتوي على الإجابات ما يقلل فرص تعلمهم.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-25وزير الخارجية يوقع اتفاقيات شراكة مع 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة
- 2017-10-25وزير الصناعة البحريني يتراجع عن تصريحات إيجابية بشأن الخلاف مع قطر
- 2017-10-24وزير الصناعة البحريني يقول الخلاف مع قطر لن يكون طويل الأمد (رويترز)
- 2017-10-24إعادة محاكمة المعتقل محسن آل ماجد المحكوم بالإعدام في حادثة مقتل دركي أردني
- 2017-10-24 السجناء في البحرين محرومون من الغذاء (معهد الخليج)
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus