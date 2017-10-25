التقشف في البحرين: الطاولة تتنقل مع الطالب حتى تخرجه من المدرسة

2017-10-25 - 5:21 ص

مرآة البحرين: أصدرت مديرة إدارة التعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم نجود الدوسري تعميماً بشأن ما أسمته "تقنين صرف الأثاث المدرسي".

وينص التعميم على "عنونة الطاولات والكراسي بأسماء الطلبة وانتقال الأثاث مع الطالب من صف إلى آخر (...) بالإضافة إلى توقيعه على تعهد بالمحافظة على الأثاث".

وقال التعميم أن صرف الأطقم الجديدة من الأدراج والكراسي لن يكون إلا لغرض التوسع وازدياد عدد الطلبة، على أن تكون مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

وكانت الوزارة قد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بإعادة استخدام الكتب القديمة. وشكا أولياء أمور أن الكتب التي استلمها أبناؤهم تحتوي على الإجابات ما يقلل فرص تعلمهم.