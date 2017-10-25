حكومة إقليم كردستان تقترح تجميد نتائج الاستفتاء (بيان)

طابور من الأكراد الذين صوتوا لانفصال كردستان عن الوطن الأم (صورة لرويترز)

2017-10-25 - 5:39 ص

مرآة البحرين (رويترز): اقترحت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان صدر في وقت مبكر من صباح الأربعاء تجميد نتائج الاستفتاء على استقلال الإقليم في إطار عرض لنزع فتيل الأزمة مع الحكومة المركزية في بغداد.

كما دعا البيان إلى "وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان".

ودعت أربيل إلى "البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي".