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الاستئناف: تأجيل محاكمة الحقوقي البارز نبيل رجب حتى 8 نوفمبر للمرافعة الختامية
2017-10-25 - 12:31 م
مرآة البحرين (خاص): أجلت محكمة استئناف بحرينية محاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للمرافعة الختامية.
وكانت محكمة أول درجة قضت في 10 يوليو/تموز 2017 بحبس رجب سنتين، بتهمة "بث أخبار كاذبة" على خلفية مقابلات تلفزيونية، تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وعبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من الحكم الصادر بحق رجب، داعية بإسقاط التهم الموجهة إليه والإفراج عنه فوراً.
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