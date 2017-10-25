بالفيديو: قناة الجزيرة تسخر من تجنيس الآسيويين في البحرين

2017-10-25 - 1:23 م

مرآة البحرين (خاص): سخرت قناة الجزيرة القطرية (20 أكتوبر/تشرين الأول 2017) من لجوء البحرين لتجنيس الآسيويين لأسباب سياسية.

وفي فقرة من البرنامج الساخر "فوق السلطة" الذي يقدمه الصحفي نزيه الأحدب، تطرقت الجزيرة لتجنيس البحرين الآسيويين وإشراكهم في الانتخابات، عارضة مقطعاً مصوراً من إحدى الحملات الانتخابية التي لجأ المرشح فيها إلى مترجم بالأوردو للحديث إلى ناخبيه.

وكانت مرآة البحرين سلطت الضوء على لجوء السلطات البحرينية إلى المجنسين (الذين تم منحهم الجنسية لأسباب سياسية) لترجيح كفة مرشحيها في الانتخابات، ولجوءها إليهم أيضاً في تسيير المسيرات المناهضة للمعارضة، والمؤيدة للحكومة وأسرة آل خليفة.