تنظيم المهن الصحية تحقق في ملابسات وفاة شاب خضع لعملية تكميم بالسلمانية

2017-10-25 - 1:40 م

مرآة البحرين: باشرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية التحقيق في ملابسات وفاة الشاب علي الجديد من منطقة البلاد القديم، الذي كان قد خضع لعملية تكميم معدة في مستشفى السلمانية مايو/أيار الماضي.

وبدأت الهيئة إجراءاتها بالاتصال بذوي الفقيد وتسجيل إفادتهم ودعتهم لتقديم شكوى رسمية تمهيدا لاستكمال الملف ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة كما قامت بمخاطبة المعنيين بمجمع السلمانية وطلب ملف المتوفى.

صرحت بذلك الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة، موضحة أن الهيئة بدأت أمس إجراءاتها في تحري ملابسات ادعاءات عائلة بحرينية قالت إن ابنها توفي نتيجة خطأ طبي، مشيرة إلى أنه جرى طلب ملفه الطبي من السلمانية للوقوف على مسببات الوفاة واستيضاح وجود خطأ طبي من عدمه.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت أمس بخبر وفاة شاب بحريني بعد عملية تكميم للمعدة خضع لها بالسلمانية مايو الماضي بحسب عائلته، وبأنه دخل بغيبوبة إثر مضاعفات العملية وتدهورت صحته وأصيب بالتسمم نتيجة ثقب بالمعدة, توفي على إثرها صباح أمس.