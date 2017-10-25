2017-10-25 - 1:53 م

مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب "33 عامًا"، مُدان بالاعتداء على شرطيين وإتلاف الزي العسكري الخاص بأحدهما، عقب ضبطه في حالة سكر على شارع الزلاق وهو في خلاف مع أشخاص آخرين؛ وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة فقط مع النفاذ، بعد أخذه بقسط من الرأفة من قبل محكمة أول درجة.

ووجهت النيابة للمتهم أنه في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017:

أولاً: اعتدى على سلامة جسم أعضاء من قوات الأمن العام وهما الشرطيين المجني عليهما أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما، فأحدث بالأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

ثانيًا: رمى علانية الموظفَين العامين بوزارة الداخلية سالفي للذكر.

ثالثًا: وجد في حالة سكر بيِّن بمكان عام.

رابعًا: أتلف عمدًا الزي العسكري.بأحد المجني عليهما.