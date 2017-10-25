خطة سعودية بنصف تريليون دولار لتطوير منطقة مع الأردن ومصر

2017-10-25 - 2:21 م

مرآة البحرين (رويترز): أعلنت السعودية يوم الثلاثاء خطة قيمتها 500 مليار دولار لإقامة منطقة تجارية وصناعية تمتد عبر حدودها مع الأردن ومصر في أكبر مشروع حتى الآن ضمن جهود تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المنطقة المسماة "نيوم" التي ستقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع ستركز على صناعات مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدم والترفيه.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي الرئيسي للمملكة، إن المنطقة التي ستقام بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة قرب خطوط التجارة البحرية المارة بقناة السويس ستعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية فحسب.

وقال "من الأساسات التي يقوم عليها مشروع نيوم إطلالته على ساحل البحر الأحمر الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز... الموقع يعد محورا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا."

وقال الأمير محمد إن من المتوقع أن تضخ الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرون محليون وعالميون أكثر من نصف تريليون دولار في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

ولم يخرج تعليق على الخطة حتى الآن من الأردن ومصر وكلاهما حليف مقرب للسعودية.