بالفيديو: سي إن إن تلتقي عنصرا بحرينيا من داعش في الرقة السورية

2017-10-25 - 4:01 م

مرآة البحرين (خاص): بثت شبكة سي إن إن الأمريكية لقاءً مع أحد أعضاء تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية، قام بتسليم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية التي سيطرت على معقل التنظيم الأسبوع الماضي.

وقالت القناة الأمريكية إن الشاب البحريني الذي يدعى "عمر" عمل في التدريب الأيدلوجي لمناصري التنظيم في معسكرات دير الزور والرقة التابعة لهم، ونقلت عنه قوله إن التنظيم المتشدد "كان يعمل حسابه لليوم الذي سيقضى فيه عليه، وقد وضع خططاً لإخراج هذه الثروات (الأموال وغيرها) إلى الخارج".

وأضاف عمر للقناة إن داعش "لم تكن تضع الكثير من الأموال في المعارك والقتال، الأسلحة التي كانوا يستخدمونها هي أسلحة تعود ملكيتها للعدو، أما الأموال فكانت تذهب إلى مكان آخر".

وختم بالقول "سينشأون (داعش) في مكان آخر إذا لم تعرف كيف تحاربهم أيدلوجياً" على حد قوله.