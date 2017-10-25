البحرين تحاكم 16 آسيويا بتهمة غسيل الأموال

2017-10-25 - 5:05 م

مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة في البحرين الأربعاء 25 (أكتوبر/ تشرين الأول 2017) آسيويين للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال.

وقالت النيابة العامة إن 16 آسيويا قاموا باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.

وأضافت النيابة أن التحريات دلت على أن مصدر تلك الأموال هو عائد جرائم احتيال الكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة.

وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم قد أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الإلكتروني (...) وأمرت النيابة بحبس المتهمين، مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.