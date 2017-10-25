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البحرين تضع 13 شخصا وكيانا على قائمة الإرهاب في اليمن بينها "سوبرماركت"
2017-10-25 - 5:38 م
مرآة البحرين: وضعت الخارجية البحرينية 13 شخصا وكيانا على قائمة المنظمات الإرهابية التي تمول تنظيم داعش والقاعدة في اليمن، بينها سوبرماركت.
وقالت الخارجية إن هذا الإجراء جاء ضمن جهود الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والدول الأعضاء في المركز.
وجاءت القائمة كالتالي:
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نايف صالح سالم القيسي
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عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني
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هاشم محسن عيدروس
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نشوان العدني
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خالد عبدالله صالح المرفدي
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سيف الرب سالم الحيشي
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عادل عبده فاري عثمان الذهباني
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رضوان قنان
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والي نشوان اليافعي
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خالد سعيد غابش العبيدي
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بلال علي الوافي
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جمعية الرحمة الخيرية
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سوبرماركت الخير
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