2017-10-25 - 5:38 م

مرآة البحرين: وضعت الخارجية البحرينية 13 شخصا وكيانا على قائمة المنظمات الإرهابية التي تمول تنظيم داعش والقاعدة في اليمن، بينها سوبرماركت.

وقالت الخارجية إن هذا الإجراء جاء ضمن جهود الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والدول الأعضاء في المركز.

وجاءت القائمة كالتالي: