حمود سلطان تعرض للاعتقال بطريقة أشبه بطرق التعامل مع الإرهابيين (صحيفة محلية)

حمود سلطان خلال مشاركته في أحد البرامج الرياضية عبر قناة الكاس القطرية

2017-10-25 - 6:52 م

مرآة البحرين: أكدت صحيفة محلية الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) أن حارس المرمى البحريني حمود سلطان تعرض للاعتقال "بطريقة أشبه بطرق التعامل مع الإرهابيين" على حد وصفها.

وقال كاتب في أخبار الخليج إن قوات وصلت لمنزل النجم الكروي واقتادته للتحقيق بشأن زيارته قطر وتصريحات إيجابية أدلى بها بحق الشعب القطري.

ونقل عن حمود استنكاره وقال إنه كان بإمكانهم أن يطلبوا منه الحضور للتحقيق بدلا من اقتياده من منزله.

وطالب حمود سلطان وزارة الداخلية "برد اعتبار".