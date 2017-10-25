حمد بن جاسم في برنامج تلفزيوني: اتفقنا مع ملك البحرين على حل سلمي مع المتظاهرين

2017-10-25 - 10:53 م

مرآة البحرين (خاص): قال رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني إن الوساطة التي قامت بها قطر لحل النزاع في البحرين كانت بالتنسيق مع أمريكا والبحرين.

وقال آل ثاني في حوار مع تلفزيون بلاده الرسمي "طلبت منا أمريكا المساعدة للوساطة بالأزمة البحرينية واتفقنا مع ملك البحرين (حمد بن عيسى آل خليفة) لحل سلمي مع المتظاهرين وانسحابهم من الدوار".

وعن اتهام البحرين بلاده بدعم المعارضة قال " كيف نتفق مع المعارضة لتغيير العائلة الحاكمة بالبحرين، فما حل بجارك سيحل بك، فكيف نفكر بذلك؟".

وتطالب المعارضة البحرينية بوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة. وتهيمن العائلة الحاكمة على السلطة التنفيذية وتتحكم في القضاء، كما يعود لها العائد الأكبر من النفط.

وعن مشاركة قوات قطرية ضمن قوات درع الجزيرة التي اقتحمت البلاد قال آل ثاني "دخلت قوات قطرية للبحرين ضمن درع الجزيرة وفق قانون المجلس".

وعن العلاقات بين البلدين "كان التطبيع صادقا مع البحرين وتحدثنا عن مشاريع مشتركة لكن توقفت وذكروا لنا أن عليهم ضغوطات".

وعن حصة قطر من المارشال الخليجي قال إن علاقات البلدين السياسية لم تسمح بسداد قطر حصتها، وألمح إلى أن أمير قطر لم يدفع هذا المبلغ مراعاة للحالة الشعبية التي كانت ترى البحرين تقف ضد قطر.

واستغرب من أن البحرين "دائما ما تتبرع بالوقوف أولا في وجه قطر".

وعن جسر المحبة الذي يربط بين البلدين قال حمد بن جاسم إن قطر ملتزمة بالمشروع إلا أن البحرين لا تلتزم بسبب الخلافات التي تحدث في الخليج.