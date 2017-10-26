البحرين: عبدالله جنيد العضو في تجمع الوحدة الوطنية يظهر على القناة العاشرة الإسرائيلية

2017-10-26 - 12:04 ص

مرآة البحرين (خاص): استضافت القناة العاشرة الإسرائيلية عضو سابق في تجمع الوحدة الوطنية، في إشارة جديدة على اتجاه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نحو تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل.

عبد الله جنيد، الذي عبّر عن سروره للظهور على القناة، قال إن إيران تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإسرائيلي، وكذلك تهديدا لنا (البحرين).

وأشار جنيد، إلى أن رحلة ترامب من الرياض إلى تل أبيب كانت حدثا تاريخياً، وأعرب عن أمله في أن تقدّر إسرائيل الخطوة السعودية، وأن تعيد النظر في مبادرة السلام العربية.