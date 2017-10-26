2017-10-26 - 1:01 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قراران رقم (32) و (33) لسنة 2017.

وجاء في القرار رقم (32) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، ما يلي:

المادة الأولى:

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعضوية كل من:

1- نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والصناعات البترولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز

2- مدير إدارة المواصفات والمقاييس

3- مدير إدارة التخليص الجمركي والمتابعة بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية

4- مدير إدارة ترشيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء

5- مدير إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

6- مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة

7- المهندسة لمى عباس المحروس

8- المستشار محمد أحمد مجبل

9- عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي - النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

10- علي حسن محمود - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين

11- أحمد صباح السلوم - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين

وتكون مدة عضويتهم في اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه.

المادة الثانية:

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الأولى من القرار الثاني رقم (33) لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين؛ على أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين برئاسة الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، وعضوية السادة التالية أسماؤهم:

1- مصعب أحمد عبدالله نائبا للرئيس.

2- العقيد محمد عبداللطيف المحمود عضوا.

3- طه محمود فقيهي عضوا.

4- محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة عضوا.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة سنة واحدة قابلة للتجديد.