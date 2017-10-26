2017-10-26 - 1:04 م

مرآة البحرين: قالت رئيس قسم تنظيم المرافق الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مها الكواري إن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الصحة - مختبر إدارة الصحة العامة - باعتباره مختبرًا مرجعيًا معتمدًا من منظمة الصحة العالمية- قامت بتقييم كافة نتائج وأعمال المختبرات الموجودة في مملكة البحرين.

وانتهت الهيئة من تقييم 22 مختبرًا وذلك من خلال إرسال عينات دم عشوائية غير معروفة النتائج إلى هذه المختبرات بحيث تقوم هذه المختبرات بتحليل هذه العينات ومطابقة نتائج المختبرات الخاصة مع نتائج مختبر الصحة العامة.

وأشارت إلى أنه في حال ثبت عدم تطابق النتيجة يُطلب من المختبر التوقف عن عمل هذا التحليل لحين تحسين جودة التحاليل له. وفي هذا الإطار ومن خلال الفحص على 22 مختبرا تبين وجود 7 مختبرات لديها اختلاف في تحليل النتائج وتم الطلب منها التوقف عن إصدار النتائج لحين ضمان جودة نتائج التحليل.

وأوضحت الكواري أن الهيئة بدأت بتقييم العينات المتعلقة بالأمراض المعدية أولًا، باعتبارها من أهم الأمراض التي تؤثر على الصحة ومن الممكن أن تنشر الأمراض.