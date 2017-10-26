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الاستئناف: السجن 5 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية في العكر الشرقي
2017-10-26 - 1:20 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة الحكم الصادر على فني كهربائي بحريني استغل خبرته في تصنيع عبوة وهمية زرعها بمدخل العكر الشرقي، إذ قضت محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتزعم السلطات أن المتهم الذي توصلت إليه عن طريق "تطابق البصمات"، اعترف بتحقيقات النيابة أنه من قام بتركيب العبوة الوهمية مستغلا عمله فني كهرباء، ووضع البطاريات الصغيرة في العلبة الكرتونية وربطها بالأسلاك التي أوصلها بمفتاح التشغيل وشريحة إلكترونية ومصباح، ثم توجه إلى مدخل منطقة العكر ووضع الهيكل بجوار حاجز أسمنتي ثم لاذ بالفرار.
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