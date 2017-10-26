تأييد سجن 6 متهمين 3 سنوات بتهمة حرق إطارات في السهلة

2017-10-26 - 1:26 م

مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة استئنافات 6 مُدانين من أصل 7 متهمين -تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عامًا- بإشعال حريق وسكب الزيت على شارع السهلة صباح يوم عيد الأضحى العام الماضي، ما تسبب في سقوط سيارة في حفرة، وأيدت معاقبة كلٍ منهم بالسجن لمدة 3 سنوات.

وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين مجهولين قد تجمعوا في شارع السهلة بمنطقة جدحفص باتجاه دوار جدحفص "دوار عبدالكريم" بتاريخ 12/9/2016 صباحًا؛ بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر وتعريض وسائل النقل للخطر وكان بحوزتهم عدد من الإطارات وكمية من الزيت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 12 سبتمبر/أيلول 2016

أولاً: أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات المبينة الوصف بالمحضر وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثًا: عرّضوا عمدًا سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.