إيران: قدراتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض

2017-10-26 - 1:42 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن القدرات الدفاعية لإيران غير قابلة للتفاوض وذلك في تصريحات ليست الأولى من نوعها لكنها تأتي الآن وسط ضغوط أمريكية متزايدة على برنامج الصواريخ الباليستية في الجمهورية الإسلامية.

وتدهورت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة بعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض وتعرضت لضربة قوية أخرى قبل أسبوعين عندما لم يقر ترامب بالتزام إيران بالاتفاق النووي وحذر من أنه قد ينهيه في نهاية المطاف.

وردت إيران بنبرة تحد ورفضت مطالب ترامب بتشديد الاتفاق. وقال الحرس الثوري الإيراني إن برنامج الصواريخ الباليستية سيتسارع رغم ضغوط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سبيل تعليقه.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من الضباط أقيمت فی جامعة الإمام علي بطهران "قدرات البلاد الدفاعية وقوتها ليست قابلة للتفاوض ولا المساومة".

وأثار تصعيد لهجة التصريحات على الجانبين خطر المواجهة العسكرية. وأبحر زورقان صغيران تابعان للحرس الثوري في الأشهر الأخيرة بالقرب من سفن حربية أمريكية في الخليج مما دفع البحرية الأمريكية للرد بالطلقات التحذيرية والضوئية.

ووافقت إيران بموجب اتفاقها مع القوى العالمية عام 2015 على الحد من برنامجها النووي نظير تخفيف العقوبات.

ويبحث مجلس الشيوخ الأمريكي إقرار تشريع جديد قد يدفع واشنطن إلى إعادة فرض العقوبات على إيران إذا أجرت اختبارا لصاروخ باليستي يمكنه حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.

وردا على ذلك قال خامنئي الأسبوع الماضي إن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي مع القوى العالمية طالما التزم به باقي الأطراف لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت منه واشنطن.