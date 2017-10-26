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سويسرا توافق على تمثيل مصالح السعودية في إيران ومصالح طهران بالمملكة
2017-10-26 - 1:44 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء إن سفارتي سويسرا في الرياض وطهران وقعتا اتفاقين لتمثيل المصالح السعودية في إيران والمصالح الإيرانية في المملكة.
وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران في مطلع يناير/كانون الثاني 2016.
ووافقت الحكومة السويسرية على هذه الترتيبات خلال اجتماع يوم الأربعاء على أن يشمل التفويض الخدمات القنصلية للبلدين.
وقالت الحكومة "لسويسرا تاريخ طويل في تمثيل المصالح الأجنبية بما يشمل الخدمات القنصلية الجزئية وفي بعض الأحيان المهام الدبلوماسية في الدول التي قطعت العلاقات فيما بينهما إذا طلبت الدول المعنية ذلك".
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