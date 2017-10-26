العبادي يزور إيران وسط تصاعد الحملة على الجهاديين والخلاف مع الأكراد

2017-10-26 - 1:46 م

مرآة البحرين (أ ف ب): التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يزور طهران الخميس فيما تشن القوات العراقية هجوما على آخر معاقل تنظيم داعش على أراضيها.

ونقل بيان رسمي في بغداد عن خامنئي قوله خلال اللقاء "من حق العراق القوي والمنتصر أن يلعب دورا قياديا في المنطقة".

وأضاف البيان أن خامنئي هنأ العراق "على الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية" وقال إنها "أصبحت منارا ومشروعا للنهوض في المنطقة".

وتدعم إيران بغداد في الحرب ضد تنظيم داعش. وتأتي زيارة العبادي فيما أطلقت القوات العراقية الخميس عملية لدحر الجهاديين من مدينة القائم، آخر معاقلهم على الأراضي العراقية.

وأجرى العبادي محادثات صباحا مع الرئيس حسن روحاني ونائبه الأول إسحق جهانغيري.

ويقوم رئيس الوزراء العراقي الذي يرافقه عدة وزراء من حكومته بجولة إقليمية شملت أنقرة الأربعاء.

ومن أهم المواضيع على جدول أعماله، الخلاف مع الأكراد الذين نظموا استفتاء حول الاستقلال الشهر الماضي أثار غضب بغداد وكذلك تركيا وإيران المجاورتين، خشية تمدد النزعة الانفصالية للأكراد إلى أراضيهما.

وفي بيان صادر عن مكتبه في بغداد الخميس، رفض العبادي المقترح الكردستاني بتجميد نتائج الاستفتاء وقال "نحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور".