نقل نبيل رجب لزنزانة معزولة في سجن جو وحلق رأسه بالقوة

نبيل رجب يعرض قنبلة غاز قال إنها أطلقت على منزله 2011 (أرشيفية)

2017-10-26 - 6:32 م

مرآة البحرين (خاص): قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن رئيس المركز الحقوقي نبيل رجب تم نقله إلى سجن جو يوم أمس الأربعاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017).

وذكر المركز عبر حسابه على تويتر إن رجب تعرض لسوء المعاملة والتفتيش المهين وحلق شعر رأسه بالقوة من قبل قوات الشرطة، وتم وضعه في زنزانة معزولة وهي ذات الزنزانة التي قضى فيها حكمه السابق والتي سببت له أذىً نفسي حينها.

وقال المركز إن القوات اقتحمت الزنزانة عندما كان رجب نائماً في منتصف الليل وقامت بالصراخ عليه وإهانته وتفتيشه تفتيشاً دقيقاً وغير مبرر، كما تمت مصادرة جميع الكتب والملابس التي بحوزته وتم رفض استلام ملابس بديلة من عائلته.