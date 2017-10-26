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رويترز: محافظ بنك البحرين المركزي: أزمة قطر أوقفت التقدم نحو عملة خليجية موحدة
رشيد المعراج
2017-10-26 - 9:53 م
مرآة البحرين (رويترز): قال محافظ بنك البحرين المركزي اليوم الخميس إن الأزمة الناشبة بين قطر وبعض دول الخليج الأخرى قد أوقفت التقدم صوب عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي مضيفا أنه يأمل في استئناف المشروع قريبا.
وقال المحافظ رشيد محمد المعراج الذي كان يتحدث خلال مؤتمر استثماري في الرياض إنه ملتزم بربط سعر صرف الدينار البحريني بالدولار الأمريكي لأنه يزيل المخاطر.
وتبحث دول الخليج إنشاء عملة موحدة منذ سنوات لكن الاقتصاديين يرونه احتمالا بعيدا. وقد انسحبت الإمارات العربية المتحدة من المشروع.
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