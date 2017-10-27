بالصور: استمرار فرض الإقامة الجبرية على آية الله قاسم لليوم 158 على التوالي

2017-10-27 - 1:44 م

مرآة البحرين: استمرت القوات الأمنية البحرينية في فرض الإقامة الجبرية على الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد، آية الله الشيخ عيسى قاسم، وذلك لليوم الـ 158 على التوالي.

ومنذ 23 مايو/أيار الماضي، فضت السلطات الأمنية بالقوة الاعتصام المفتوح المقام عند منزل قاسم، وقتلت 5 على الأقل من المعتصمين السلميين وفق منظمات حقوقية.

وأظهرت صور تم التقاطها اليوم (الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017) حصار المركبات الأمنية لمنزل قاسم، الذي جردته السلطات من جنسيته، وأحالته للمحاكمة.