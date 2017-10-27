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المعتقل "ياسر" شقيق الشهيد علي المؤمن يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على منعه من العلاج
المعتقل ياسر المؤمن
2017-10-27 - 1:49 م
مرآة البحرين (خاص): دخل المعتقل ياسر المؤمن، شقيق الشهيد علي المؤمن، إضرابا عن الطعام بدءا من أمس الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017، احتجاجا على منع سلطات سجن الحوض الجاف من توفير العلاج اللازم له.
وتعرض المعتقل ياسر المؤمن للتعذيب على أيدي قوات الأمن، ما أدى لإصابته بآلام شديدة في المنطقة العلوية من جسمه، وخصوصا صدره.
وكانت السلطات اعتقلت 4 أشقاء للشهيد علي المؤمن في 13 مارس/آذار 2017 وهم "عبدالله، حسين، ياسر وعمار" وفق ما أفادت العائلة.
واستشهد علي المؤمن في دوار اللؤلؤة، إثر هجوم السلطات على المعتصمين في فبراير/شباط 2011.
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