خليفة بن سلمان يشارك في مراسم تشييع جثمان ملك تايلند

2017-10-27 - 2:03 م

مرآة البحرين: شارك رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، في مراسم تشييع جثمان ملك تايلند الذي توفي قبل عام.

وغادر خليفة بن سلمان قبل أسبوع إلى تايلند في زيارة خاصة وفق صحف محلية.

ونشرت صحيفة أخبار الخليج المحلية المقربة من رئيس الوزراء، صورة له قالت إنها تعود لمراسم تشييع ملك تايلند الراحل بوميبول أدولياديج.

واعتاد رئيس وزراء البحرين على قضاء إجازاته الخاصة في مملكة تايلند منذ عقود.