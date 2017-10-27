صور: مسيرة في الدراز تطالب بالإفراج عن المعتقلين ورفع الإقامة الجبرية عن آية الله قاسم

2017-10-27 - 2:05 م

مرآة البحرين: شارك العشرات من المواطنين في مسيرة جابت طرقات بلدة الدراز المحاصرة، وذلك بعد انتهاء صلاة الظهرين.

ووفق شهود فإن المسيرة انطلقت (الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017) بعد صلاة الظهرين من جامع الإمام الصادق الذي لم تقم فيه صلاة الجمعة منذ أكثر من عام بسبب الحصار المفروض على البلدة.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام ومطالبة بوضع نفوذ لأسرة آل خليفة الحاكمة، وطالبوا برفع الإقامة الجبرية عن الزعيم الروحي للشيعة آية الله الشيخ عيسى قاسم، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.