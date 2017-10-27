البراءة لثمانية متهمين بالتلاعب في أسعار سلع برادات رويان

2017-10-27 - 2:10 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة ثمانية متهمين بالتلاعب في أسعار السلع في برادات رويان من التهم المسندة إليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما ارتكبه المتهمين كان نتيجة خطأ في تخزين ماكينة الكاشير بالأسعار المعلنة، إذ إن هناك أسعارا بالماكينة يقل سعرها عن الأسعار المعلنة على تلك السلعة بمكان العرض، وكذلك أن عدد السلع التي وجد بها الاختلاف في الزيادة البسيطة بالنسبة إلى عدد السلع المعروضة والتي يتعامل بها هذا المتجر.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بشأن رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في رويان وقامت على إثره إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية، رصدت فيها مخالفات في أسعار 33 سلعة بفرع رويان في سند، و15 سلعة في فرع بني جمرة و63 سلعة بفرع سلمباد، و16 سلعة في فرع المحرق، و43 في فرع المقشع يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها نقطة الدفع.

وأسندت النيابة الى المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس، كونهم مسؤولين عن إدارة فرع أسواق رويان بمنطقة سلماباد، أنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، ولكونهم مسؤولين عن إدارة جميع فروع أسواق رويان لم يلتزموا بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة وذلك بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن بأكثر من السلعة المعلن، وأضافت للمتهم الرابع تهمة إعلان أسعار السلع بسعر اقل من الموجود بأداة الدفع.