السفير الأمريكي يزور ولي العهد ووزير الخارجية في البحرين

2017-10-27 - 2:17 م

مرآة البحرين: زار السفير الأمريكي لدى المنامة، وليام روباك، ولي عهد البحرين سلمان بن حمد، ووزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن زيارة السفير لولي عهد البحرين تمت في قصر الرفاع وتم خلالها نقاش "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وفي سياق متصل استقبل وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة بمكتبه في وزارة الخارجية، السفير الأمريكي روباك، حيث أكد له حرص المنامة على "تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتوسيع مجالات التعاون وتطوير أطر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا".