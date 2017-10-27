الاستئناف: السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهم بالتدرب على استعمال السلاح في إيران والعراق

2017-10-27 - 2:28 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهم بالتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في كل من إيران والعراق.

وكانت محكمة أول درجة حكمت على المستأنف وآخر بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عنهما لكنها برأتهما مما نسب إليهما من تهمة تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى جماعة "ائتلاف 14 فبراير" وذلك تأسيسًا على عدم اطمئنانها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة في ذلك، إذ لم تتضمن الأوراق ما يشير لانضمام المتهمين للجماعة ومدى ارتباطهما بها، وبيان دور كل منهما فيها، فضلاً عن أن التحريات لم تُشِر لا من قريب أو بعيد إلى دور المتهمَين، ولا كيف تزعَّم الأول الجماعة وما هي ممارسات العنف التي قامت بها.