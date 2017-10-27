البحرين: تعرض نبيل رجب لمعاملة مهينة بعد نقله إلى سجن جو
2017-10-27 - 7:09 م
مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له (26 أكتوبر/تشرين الأول 2017) إنّ "على السلطات البحرينية أن تحمي نبيل رجب من المضايقة والمعاملة المهينة"، وذلك بعد ما تعرض له في سجن جو المركزي يوم أمس الأول.
وكان رجب الذي يشغل منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قد نقل إلى سجن جو من مستشفى القلعة التابع لوزارة الداخلية، حيث كان يعالج منذ يوليو/ تموز 2017، وتعرض رجب في السجن إلى تفتيش مهين لجسده، كما صودرت بعض ممتلكاته الشخصية، بما في ذلك كتبه وملابسه.
وقال المركز إنّ "مسؤولي السجن حلقوا رأسه بالقوة واستغلوا هذه الفرصة لإذلاله".
واعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيانه أنّه "يشعر بالقلق من أن هذه الإجراءات قد تكون انتقامًا من التعليقات التي نشرها [رجب] على تويتر فيما يتعلق بادعاءات التعذيب في سجن جو في عام 2015"، مؤكّدًا أنّ عدّة منظمات دولية ولجنة مناهضة التعذيب الأممية أخذت بمصداقيّة هذه الادعاءات منذ ستّة أشهر.
وأضاف المركز أنّه "يجب على السلطات البحرينية التحقيق في مزاعم تعرض نبيل رجب لمعاملة مهينة"، مشدّدًا على أنّ "رجب لا يجب أن يكون في السجن ويجب الإفراج عنه فورًا".
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