15 منظمة تبعث خطابا عاجلا إلى دول كبرى لوقف أعمال البحرين الانتقامية ضد عائلة الوداعي قبل جلسة محاكمتهم

2017-10-27 - 9:52 م

مرآة البحرين: بعثت منظمات دولية معروفة بينها منظمة العفو، ريبريف، مراسلون بلاحدود، وإندكس أون سنسورشيب، خطابا جماعيا إلى مجموعة من دول العالم الكبرى وهيئات دولية وأممية، للنظر بشكل عاجل في قضيّة أقارب الناشط البحريني السيد أحمد الوداعي المعتقلين، السيد نزار الوداعي وهاجر منصور حسن ومحمود مرزوق منصور، مؤكّدة ضرورة إنهاء أي عمل انتقامي تقوم به السلطات البحرينية ضدهم.

وفي الرسالة التي وجّهتها المنظمات (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) إلى مؤسسات أممية ودول كالولايات المتحدة والمملكة المتّحدة وكندا وسويسرا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها، قالت "نكتب إليكم لنطلب أن تثيروا على وجه السرعة، على المستويين العام والخاص، قضية السيد نزار الوداعي وهاجر منصور حسن ومحمود مرزوق منصور، مع حكومة البحرين قبل صدور الحكم في محاكمتهم الجنائية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017"، لافتةً أن جميعهم هم أقارب الوداعي، المدافع البحريني عن حقوق الإنسان، المقيم في لندن مع زوجته دعاء الوداعي.

ولفتت الرسالة إلى أنّ السلطات البحرينية استهدفت الوداعي لنشاطه في مجال حقوق الإنسان في مناسبات كثيرة، وأضافت "نعتقد أن أقارب السيد الوادعي يجري محاكمتهم فقط كرد فعل انتقامي ضده، وتشكل المحاكمة جزءًا من نمط المضايقات ضد أسرته".

وأكّدت المنظمات في الرسالة أنّ "معاملة عائلة الوداعي كانت موضع انتقاد دولي"، موضّحةً أنّ ستة خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة أثاروا "مخاوف خطيرة" بشأن مزاعم العائلة بتعرضها للتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي وأن يكون الهدف الواضح لحكومة البحرين "تخويف وإضعاف أنشطة السيد الوداعي الحقوقيّة".

وقالت الرسالة متوجّهة إلى الدول والمؤسسات الأممية، "إننا نحث حكوماتكم على أن تطلب من البحرين الإفراج فورًا عن أقارب السيد الوداعي وزوجته قبل محاكمتهم في 30 أكتوبر/تشرين الأول وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وفعّالة في ادعاءاتهم بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وشدّدت الرسالة على ضرورة "نشر نتائج التحقيق علنًا ​​ويجب تقديم أي شخص يشتبه في مسؤوليته الجنائية إلى العدالة في إجراءات عادلة.

وأضافت أنه "بما أن هذه الحالة تشكل جزءًا من نمط إساءة المعاملة والمضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم في البحرين، فإننا نحثكم على دعوة البحرين إلى وقف جميع المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم".

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت كلّ من شقيق زوجة أحمد الوداعي السيد نزار الوداعي، وابن عمها محمود مرزوق منصور وأمها هاجر منصور حسن في البحرين في مارس/ آذار 2017، في حين كان السيد الوداعي يحضر الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

والمنظمات الموقعة على الرسالة هي، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، منظمة العفو الدولية، المادة 19، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيفيكوس CIVICUS، ريبريف، مراسلون بلا حدود، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة القلم الدولية، ريدريس REDRESS.