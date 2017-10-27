2017-10-27 - 10:22 م

مرآة البحرين: كشف مراسل القناة الإسرائيلية العاشرة، تسفيكا يحزقيلي، عن أن الكاتب البحريني عبدالله الجنيد، الذي وصفه بأنه "محلل كبير مقرب جداً من نظام الحكم" قد حصل على أمر بإجراء المقابلة مع القناة الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه (الجنيد) هو من طلب إجراء مقابلة معه عبر رسالة كتب فيها: "إنه قد حان الأوان لذلك".

وأوضح يحزقيلي في لقاء مع مذيعة القناة قبل بث مقابلته مع الجنيد، العضو السابق في تجمع الوحدة الوطنية: "صحافي من البحرين لا يجري مقابلة هكذا عبثا. وبالطبع شخص كعبدالله الجنيد هو محلل كبير مقرب جداً من نظام الحكم حصل على أمر أن بإمكانه إجراء المقابلة".

وقال يحزقيلي "نحن منذ زمن طويل نتواصل وحاولنا التحدث إليه خلال زيارة ترامب إلى المنطقة ولكنه قال حينها إنه لم يحن الأوان بعد"، مضيفاً "وصباح اليوم تلقيت منه رسالة قال فيها إنه حان الأوان"، على حد تعبيره.

ويواصل المذيع الإسرائيلي شرح ملابسات المقابلة، متسائلاً "ما الذي حدث؟"، ليجيب بنفسه عن ذلك "اليوم نشرت مقابلة ولي العهد السعودي التي تحدث فيها عن أن السعودية يجب أن تنفتح وحق النساء في قيادة السيارات وما إلى غير ذلك"، معتبراً بأن "الأمور مترابطة لأن البحرين هي جزيرة صغيرة في الخليج العربي موصولة عبر جسر بالسعودية، وهي تعتبر فعلاً واجهة العرض للسعودية".

وقال يحزقيلي "لدى دول الخليج الكثير من القلق مما يحدث مع إيران، وهي تريد بالتأكيد من إسرائيل العودة إلى المبادرة السعودية".

وأضاف "هم ليسوا متحمسين جداً للمصالحة بين حماس وفتح لكنهم يقولون إن لدينا عدوا مشتركاً وهو الإرهاب".

وتابع "رسالتهم للشعب في إسرائيل هي أن المسافة من البحرين للقدس يمكن أن تكون قصيرة جداً"، مستدركاً "صحيح أن هذا مرتبط بالفلسطينيين لكن بشكل عام هذه إمارة صغيرة من الممكن القول إنها تمثل نفسها والسعودية وجميع دول الخليج"، وفق تعبيره.

واختتم يحزقيلي كلامه قائلاً "دول تقف إلى جانبنا وهذه هي الرسالة التي وصلتنا اليوم من البحرين". بدورها، فقد وصفت مذيعة القناة الإسرائيلية العاشرة مقابلة الجنيد بأنها "مقابلة رائعة وغير عادية مع صحافي بحريني يحمل رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي مفادها أن لدينا عدواً مشتركاً هو إيران".

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد استضافت العضو السابق في تجمع الوحدة الوطنية في لقاء تلفزيوني في إشارة جديدة على اتجاه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نحو تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل.

عبد الله جنيد، الذي عبّر عن سروره للظهور على القناة، قال إن "إيران تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإسرائيلي، وكذلك تهديدا لنا (البحرين)"، على حد تعبيره.

وأشار جنيد، إلى أن "رحلة ترامب من الرياض إلى تل أبيب كانت حدثا تاريخيا"، معرباً عن "أمله في أن تقدّر إسرائيل الخطوة السعودية، وأن تعيد النظر في مبادرة السلام العربية".