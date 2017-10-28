مقتل شرطي وإصابة 8 آخرين في البحرين (أ ف ب)

2017-10-28 - 1:02 م

مرآة البحرين (أ ف ب): قتل شرطي وأصيب ثمانية آخرون الجمعة في انفجار "إرهابي" استهدف حافلة يستقلونها في العاصمة المنامة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة على حسابها في تويتر إن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا بجروح تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت أن الهجوم نفذته مجموعة "إرهابية" فجرت عن بعد قنبلة محلية الصنع.

وقال شاهد عيان إن الاعتداء سببه انفجار قرب بلدة جدحفص الشيعية.

وفتحت السلطات تحقيقا في الهجوم وبدأت الشرطة عملية مطاردة للعثور على المهاجمين واعتقالهم، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وتشهد البحرين، المملكة ذات الغالبية الشيعية وتحكمها سلالة سنية، اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة الخليجية وجعل منصب رئيس الوزراء بالانتخاب.

ومنذ ذلك، عززت السلطات قبضتها على المعارضة، إذ سجنت مئات من المتظاهرين وجردت ناشطين ورجال دين بارزين من الجنسية.

والأسبوع الفائت، اتهم وزير الداخلية راشد آل خليفة إيران بإيواء 160 بحرينيا دينو بالإرهاب وجردوا من الجنسية.

واتهم الحرس الثوري الإيراني بتدريب المجموعة، المدانة بشن اعتداءات قتل فيها 25 رجل أمن وأصيب فيها 3000 آخرين.

وتستضيف البحرين مقر الأسطول الأميركي الخامس فيما يجرى بناء قاعدة عسكرية بريطانية.