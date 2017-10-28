التربية تحقق في تعرض طالب للضرب وآخر لسوء المعاملة في مدرستين ابتدائيتين

2017-10-28 - 1:05 م

مرآة البحرين: قالت وزارة التربية إنها فتحت تحقيقاً في تعرض طالبين لاعتداءات وإساءة معاملة بمدرستين ابتدائيتين.

وفي بيان لها قالت الوزارة "في ضوء ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض طالب للضرب من قبل معلم وابنه في إحدى المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى الملاحظة المتعلقة بتعرض طالب لديه صعوبات تعلم للعقاب تحت أشعة الشمس في مدرسة ابتدائية أخرى، قامت وزارة التربية والتعليم بتحويل الموضوعين للتحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المقررة".