» أخبار
التربية تحقق في تعرض طالب للضرب وآخر لسوء المعاملة في مدرستين ابتدائيتين
2017-10-28 - 1:05 م
مرآة البحرين: قالت وزارة التربية إنها فتحت تحقيقاً في تعرض طالبين لاعتداءات وإساءة معاملة بمدرستين ابتدائيتين.
وفي بيان لها قالت الوزارة "في ضوء ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض طالب للضرب من قبل معلم وابنه في إحدى المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى الملاحظة المتعلقة بتعرض طالب لديه صعوبات تعلم للعقاب تحت أشعة الشمس في مدرسة ابتدائية أخرى، قامت وزارة التربية والتعليم بتحويل الموضوعين للتحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المقررة".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-28الاتحاد الأوروبي: قرار حل وعد ينذر بمزيد من الاستقطاب ويتنافى مع الدستور البحريني
- 2017-10-28صحيفة الأخبار اللبنانية تفتح ملف السجون في البحرين: مقابر الأحياء
- 2017-10-28البحرين: اعتقال 9 مواطنين من أبوقوة بعد ساعات من تفجير أدى لمقتل شرطي
- 2017-10-28السجن عاما كاملا لمعتقلين اتهما بالاعتداء على شرطي في الحوض الجاف
- 2017-10-28الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية في بني جمرة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus