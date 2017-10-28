الاستئناف: السجن 3 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية في بني جمرة

2017-10-28 - 1:08 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتأييد الحكم بالسجن 3 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية ببني جمره، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت الدعوة أقيمت ضد المتهم، والشهيد رضا الغسرة، حيث انقضت بوفاة الأخير.

واتهم المستأنف بأنه وضع بمكان عام هيكلا محاكيا لاشكال المتفجرات والمفرقعات ويحمل على الاعتقاد بأنه كذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وتزعم السلطات أن الشهيد رضا الغسرة تواصل مع المتهم عن طريق برنامج التلجرام، طالباً منه صنع جسم وهمي محاكي لأشكال المتفجرات، مع شرح طريقه تصنيعه وفي منطقة بني جمرة، حيث قام الأخير بذلك.

وفي مطلع العام الجاري، تمكن الغسرة ومجموعة معتقلين من الهرب من سجن جو المركزي، لكن السلطات لاحقاً تبادلت معه إطلاق النار في عرض البحر أثناء محاولته الهرب من البحرين، حيث استشهد واثنين آخرين، فيما تم اعتقال مصابين على متن القارب.