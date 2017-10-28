السجن عاما كاملا لمعتقلين اتهما بالاعتداء على شرطي في الحوض الجاف

2017-10-28 - 1:11 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس شابَين "18 و19 عامًا"، متهمان بالاعتداء على شرطي في غرفة الاتصالات بإدارة الإصلاح والتأهيل؛ وذلك لمدة سنة واحدة فقط عما أسند إليهما.

وقالت المحكمة أنها عند تقديرها للعقوبة وضعت في اعتبارها ظروف المتهم الثاني لذا فإنها أخذته بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 من قانون العقوبات.

وتزعم السلطات أن الشرطي في سجن الحوض الجاف، أثناء ما كان على واجب عمله قام بالتوجه إلى غرفة الاتصالات كون أن الوقت المخصص للاتصال قد انتهى.

وأضاف أنه طلب من المتهمان -الموقوفَان- التوجه إلى غرفهم بالعنبر، مدعيا أنه "تفاجأ" باعتداء المتهم الأول عليه إذ صفعه على وجهه، فيما قام المتهم الثاني بمسكه من جهة صدره بواسطة يده ودفعه وشتمه بألفاظ نابية، حتى تمكن من إخراجهما وتقدم فورًا ضدهما ببلاغ.

وبالتحقيق مع المتهم الأول، اعترف بأنه في حوالي الساعة 9:00 كان متواجدًا في غرفة الاتصالات، وينتظر دوره لإجراء مكالمة هاتفية، إلا أن الشرطي المجني عليه أبلغهم أن الوقت المخصص للاتصال قد انتهى وطلب منهم العودة لغرفهم، لكنه أبلغه أن الوقت المحدد لم ينتهي بعد، وأنه يريد إجراء مكالمته الهاتفية.

وأفاد بأن الشرطي بادر بدفعه، فما كان منه إلا أن صفعه بكف يده على وجهه، وعليه تم إخراجه من الغرفة وتقديم بلاغ ضده، فيما قرر المتهم الثاني أن الشرطي سبّه ولذلك اعتدى عليه بالضرب.

والجدير بالذكر أن المتهمَين محكوم عليهما بمدد تتراوح بالسجن ما بين 13 و14 عامًا، لكل منهما؛ وذلك على خلفية اتهامها بقضايا سياسية (تجمهر وشغب وإشعال حريق).