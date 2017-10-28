البحرين: اعتقال 9 مواطنين من أبوقوة بعد ساعات من تفجير أدى لمقتل شرطي

جانب من التواجد الأمني المكثف عند بلدة القدم صباح اليوم

2017-10-28 - 1:16 م

مرآة البحرين: شنت القوات التابعة لوزارة الداخلية، حملة أمنية واسعة استهدفت منطقة أبوقوة، والقدم، وذلك بعد ساعات من حدوث انفجار قالت الداخلية إنه أدى لمقتل شرطي وإصابة 8 آخرين.

ووفق شهود، فإن السلطات أغلقت جميع مداخل بلدة القدم منذ مساء أمس، حتى صباح اليوم السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ما أدى لتعطيل مصالح المواطنين وإعاقة حركتهم.

وأسفرت المداهمة في بلدة أبوقوة عن اعتقال 9 مواطنين على الأقل، تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

ويخشى نشطاء من أن يتم توجيه تهم ذات خلفية سياسية للمعتقلين، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.