صحيفة الأخبار اللبنانية تفتح ملف السجون في البحرين: مقابر الأحياء

2017-10-28 - 1:28 م

مرآة البحرين: فتحت صحيفة الأخبار اللبنانية ملف السجون في البحرين، وعرضت عدداً من المقالات والتقارير عن أوضاع المعتقلين لأسباب سياسية، واصفة السجون البحرينية بـ "مقابر الأحياء".

وكتب رئيس منظمة سلام لحقوق الإنسان، الناشط جواد فيروز عن تجربته الشخصية في السجن في 2011، حينما كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كنائب عن كتلة الوفاق البرلمانية، وكيف أن كل هذا لم يشفع له، حيث تعرض للضرب والإهانة والتعذيب على يد رجال الأمن وحفيد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة.

وفي سياق متصل، كتب الإعلامي البحريني حسن قمبر عن ما أسماه بـ "الموت البطيء"، أثناء احتجاز المعتقلين في البحرين، معدداً أمثلة حديثة، أبرزها استئصال خصية الطفل مهدي مفتاح، بعد أيام من تعرضه للتعذيب الشديد.

وكتبت الصحفية اللبنانية رنا حربي عن الصفقات العسكرية التي عقدتها بريطانيا والولايات المتحدة، مع البحرين، دون اكتراث لسجلها الحقوقي الأسود.

واستعرضت الصحيفة في ملفها عن البحرين قضية التعديل الدستوري الأخير الذي سمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإحالة أول قضية للمحكمة العسكرية، كما تطرقت إلى استمرار البحرين في منع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة للقيام بزيارتها، مشيرة إلى أن البحرين هي الأولى عربيا في عدد السجناء نسبة إلى السكان.